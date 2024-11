Ilfattoquotidiano.it - Il dissacrante (ed esilarante) intervento di Geppi Cucciari: “Fuori i partiti dalla Rai? Anche a me piace la fantascienza”

“Se ho capito bene il tema di oggi è come tenere i, lo dico sorridendo,a memolto la”. Aè toccato il compito di aprire “Le sfide del servizio pubblico” che si stanno svolgendo in Senato, su iniziativa della presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. “Parlare diin Senato è un po’ come organizzare un convegno contro il gioco d’azzardo a Las Vegas”.non risparmia frecciate alla platea, dove oltre a Floridia e al presidente del senato La Russa ci sono esponenti della Commissione di Vigilanza parlamentare, da Boschi a Gasparri, il ministro Alessandro Giuli, i vertici di viale Mazzini e molti professionisti. Ripensare il servizio radiotelevisivo pubblico nell’era del digitale, l’obiettivo dei due giorni di lavori.