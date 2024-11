Ilrestodelcarlino.it - Il comitato ordine pubblico con Piantedosi

È attesa per venerdì la visita ad Ancona del Ministro degli Interni, Matteo. Una visita pianificata da tempo in cui si prevede che il titolare del Viminale partecipi a una riunione delper l’e la Sicurezza pubblica al Palazzo del Governo, sede della prefettura dorica. L’arrivo dinel capoluogo dorico è previsto per la mattinata di venerdì, successivamente il ministro dovrebbe spostarsi a Macerata per un altro incontro nella locale prefettura., nel corso della sua giornata nelle Marche, incontrerà anche i prefetti delle altre province. Non è chiaro al momento l’del giorno che il ministro seguirà durante la sua presenza in prefettura ad Ancona. Non ci sono emergenze particolari nel nostro territorio, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, per cui la seduta delservirà per fare il punto sulla situazione generale in cui versa il territorio sotto quel profilo.