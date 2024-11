Goldman Sachs ha proposto compratori all’Inter Oaktree riflette

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Vendere l’Inter in tempi brevi o attendere tre anni per valorizzare l’investimento? È questa la domanda che aleggia nel quartier generale californiano di, riguardo al futuro del club nerazzurro. Come riporta Carlo Festa nel blog ‘The Insider’ su Il Sole 24 Ore, la discussione riguarda la quota di controllo dell’Inter, passata sotto il fondo statunitense dalla scorsa primavera.tra le sue attività non prevede la gestione a lungo termine degli asset. Nel caso dell’Inter, l’obiettivo è monetizzare. Il dilemma è farlo immediatamente o puntare a valorizzare e accrescere il valore della società, salvo poi tra qualche anno rivenderla? Proposti adiversi acquirenti interessatiNegli ultimi mesi, diverse banche d’affari, tra cui, avrebbero presentato possibili acquirenti per il club.