Firenze, nasce il laboratorio permanente per adolescenti al Cantiere Florida

, 6 novembre 2024 – Un percorso di formazione teatrale con docenti d’eccellenza, completamente gratuito e aperto a ogni persona dai 14 ai 19 anni sul territorio. Al Teatrodi(via Pisana 111R)ildedicato agli: dall’11 novembre ad aprile 2025 20 appuntamenti diretti dal pluripremiato attore e regista Marco Cacciola – storico collaboratore di Antonio Latella – e accompagnati da Laura Redaelli, responsabile della non-scuola del Teatro delle Albe, esperienza di pedagogia teatrale con base a Ravenna e oltre 30 anni di esperienza, modello in Italia e in tutto il mondo da Chicago a Dakar, da Caen a Rio de Janeiro fino alle Vele di Scampia. Il workshop, sostenuto dalla Fondazione Guido Franceschini – che dal 2009 promuove attività di valore civile e culturale in memoria di Guido Franceschini, scomparso a 18 anni in un incidente stradale – è creato in collaborazione con Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Teatro delle Albe.