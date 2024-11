Lapresse.it - Elezioni Usa, vince Trump: le reazioni italiane ai risultati

Matteo Salvini è tra i primi politici italiani a congratularsi con Donaldper la vittoria alle presidenziali americane. “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli USA vincono buonsenso, passione, idee chiare, coraggio e futuro! Che gioia, che vittoria, giornata storica” scrive in un post su Instagram il ministro delle Infrastrutture e vicepremier appena arrivano le prime informazioni sulla vittoria negli Stati chiave. Oltre a lui però, immediate ledi diversi politici italiani. Salvini a Rtl: “Vittoriabuona notizia anche per il futuro dei nostri figli” Con“taglio delle tasse, lotta all’immigrazione clandestina, una visione del mondo con la priorità per il ritorno alla pace, sarebbe l’intero mondo a guadagnarci.