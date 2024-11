Tvzap.it - È morto Gianni Ferretti, lottava contro la leucemia e aveva 61 anni

Leggi tutto su Tvzap.it

Social. Èla61. La scomparsa improvvisa a 61diha sconvolto l’intera comunità di Rozzano, dove l’uomo svolgeva il ruolo di sindaco.ha combattuto per diverso tempola, che alla fine non gli ha dato scampo. La notizia della sua morte è stata data attraverso i social. ( dopo le foto) Leggi anche: Musica in lutto, addio alla sorella del leggendario cantante Leggi anche: Lutto nel cinema, addio al famoso attore: l’annuncio della figlia Leggi anche: “Per 40al suo fianco”: lutto per Renato Zero Leggi anche: Grave lutto in Italia, se ne va il famoso imprenditore Èla61Il sindaco di Rozzano,, èa 61a causa della