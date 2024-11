Comiso esplode ordigno davanti a un’agenzia di pompe funebri

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Durante la notte, un’esplosione causata da unposizionatoall’ingresso dell’agenzia diGiudice aha scosso via Attilio Regolo, non lontano dalla sede del commissariato di Polizia. Nessuno è rimasto ferito dall’esplosione. Il forte rumore dell’esplosione è stato chiaramente avvertito in tutta la città, spingendo molti residenti a scendere in strada. Anche le abitazioni vicine hanno subito danni. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, evitando che si estendessero agli edifici circostanti. Sull’accaduto sta indagando la polizia. L'articolodiproviene da Dayitalianews.