Lortica.it - Coltiviamo la cultura: la Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche, terza edizione

Leggi tutto su Lortica.it

Domenica 10 novembre, dalle 10 alle 17, torna ladi “la”, un’iniziativa promossa dall’AssociazioneItaliane. L’evento celebra la connessione tra due risorse fondamentali per l’Italia: lae l’agricoltura, che non solo sono inscindibili dalla nostra identità, ma rappresentano anche il motore di sviluppo per il paese, in particolare per le aree interne. Laoffre una straordinaria occasione per esplorare i molteplici aspetti di questo legame vitale, aprendo le porte diche accoglieranno il pubblico interessato a conoscere le possibili evoluzioni di questa sinergia. L’iniziativa coinvolge ben 11 regioni italiane. In Toscana, il Castello di Contignano a Radicofani (SI) e il Castello di Montegonzi ad Arezzo ospiteranno produttori locali di vino, miele, pasta e cosmetici, nonché altre realtà agroalimentari.