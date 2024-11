Quotidiano.net - Cementir primi 9 mesi in linea con attese, conferma la guidance

Holding chiude inovedel 2024 con "risultati incon le aspettative, volumi in crescita, ricavi e Mol in diminuzione" egli obiettivi per l'anno in corso. Il risultato ante imposte si è attestato a 214,1 milioni, in diminuzione del 13,1% rispetto ainovedel 2023. Al netto delle poste non ricorrenti il risultato ante imposte è diminuito del 7,2%. "I risultati deinovedel 2024 - commenta il presidente e amministratore delegato, Francesco Caltagirone Jr - sono incon le nostre aspettative e, dopo alcuni trimestri di contrazione, nel terzo trimestre 2024 emergono segnali di un'inversione di tendenza del mercato in alcune geografie. Stiamo rafforzando la nostra posizione competitiva attraverso iniziative quali l'investimento sul forno 4 in Belgio, il riavvio della secondain Egitto, l'acquisizione nel calcestruzzo nel Nordic & Baltic, una nuova cava di calcare in Malesia, il riacquisto di gran parte delle minoranze nella nostra controllata egiziana, per prepararci a cogliere le prossime opportunità di mercato".