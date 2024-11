Ilrestodelcarlino.it - Caso Vannacci, le parole di Bersani: "Il gip ha capito ciò che intendevo"

La mucca, il passerotto e soprattutto il giaguaro. Eravamo abituati alle sue metafore. Ma a salvare Pier Luigidall’emissione di un decreto penale di condanna per diffamazione aggravata nei confronti del generale Roberto, è stata un’allegoria. Primo settembre 2023: dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna, riferendosi a un ipotetico ’bar Italia’ in relazione al libro di(’Il mondo al contrario’), si domandò: "Ma se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale?". Assolto perché "il fatto non sussiste", ha scritto il gip Corrado Schiaretti in quantoavrebbe, facendo uso di un’allegoria appunto, inteso che non era possibile fare nessuna delle due cose. "Devo ancora leggere il dispositivo e non posso commentare a fondo.