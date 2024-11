Terzotemponapoli.com - Cammaroto: ”Questi gli obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio…”

: “, per gennaio l’obiettivo è il difensore centrale, piacciono Skriniar, Dragusin e Kiwior, nel mirino Dorgu e Singo, occhio a Simeone e Raspadori, fari su Lucca e Bonny, ultime su Juan Jesus, Mario Rui, Zerbin e Folorunsho” Emanuele, nel suo editoriale scritto suMagazine.Com, parla del momento attuale dele dei probabilidel Club Azzurro neldi gennaio. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciosulla sconfitta delcontro l’Atalanta La sconfitta, netta e bruciante, contro l’Atalanta non cambia le valutazioni sulla stagione deldi Antonio Conte, che al netto del disfattismo digiorni, rimane in vetta e adesso prepara la sfida di San Siro per riprendere la corsa e per difendere la testa della classifica contro l’Inter.