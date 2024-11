Ilveggente.it - Camila Giorgi, buona la seconda: il matrimonio si farà

ha detto sì: così l’ex stella del tennis azzurro ha sorpreso i suoi follower. La sua storia personale e la sua carriera si sarebbero evolute in maniera completamente diversa, se nel 2017 tutto fosse filato liscio. Se ogni cosa fosse andata esattamente come aveva programmato. Ma così non fu: ad un passo dal sì, dal momento che aveva a lungo atteso e sognato, ilche aveva organizzato con tanta cura era improvvisamente saltato.la: ilsi(Instagram) – Ilveggente.itSì, proprio così. Sebbene siano in pochi a saperlo, 7 anni fafu a tanto così dal convolare a nozze con il suo fidanzato dell’epoca, vale a dire il tennista Giacomo Miccini. Riservata com’è sempre stata, l’atleta non si è mai soffermata sulle ragioni che avrebbero indotto lei e il suo collega a desistere e a lasciarsi proprio ad un tiro di schioppo dall’altare.