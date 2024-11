Basket Serie A | la Virtus Bologna batte Tortona per 85-81 nel recupero della quarta giornata

Leggi tutto su Sportface.it

Lapiegaper 85-81. La partita, valida per la stagione 2024/2025 diA, è ildi campionato, annullata a causa dell’alluvione che aveva colpito la città emiliana. Nel corso del match isini controllano il gioco, mentre sul finaledà un importante colpo di reni e sfiora il pareggio, che però non arriva. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA IN DIRETTA IL REGOLAMENTOA La partita si apre con un ottimo attacco di, mentre laappare sofferente. I bolognesi non riescono a sfruttare le diverse gite in lunetta guadagnate e hanno difficoltà ad arginare la fase offensiva degli avversari. La formazione piemontese coglie l’occasione di allungare di qualche punto il vantaggio e il primo quarto termina per 12-18.