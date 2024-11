Thesocialpost.it - Annunziata, record di insulti in diretta contro Trump. E anche Giannini resta di sasso

È stata una serata frizzante quella andata in onda a DiMartedì, su La7, dove Luciaè riuscita a condensare in pochi secondi un autentico affresco didiretti a Donald, spiazzando perfino il collega Massimo. In collegamento da Washington,è stata interrogata da Giovanni Floris sulla sua opinione sull’ex presidente americano. Domanda semplice, risposta fulminante.: “è uno scombinato ed è spompato” “Cosa ti fa paura di?” chiede Floris. E lanon delude: “Dimi fa paura il fatto che sia uno scombinato. È una persona imprevedibile eanziana. Dopo che è rimasto solo è molto spompato.”. Una raffica di epiteti sparati con disinvoltura. L’ex giornalista Rai, oggi europarlamentare del Pd, non ha lesinato critiche, descrivendocome un personaggio fuorillo e fuori età.