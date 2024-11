Acli Beni Comuni condanna gli episodi di violenza nel napoletano

Leggi tutto su Ildenaro.it

L’associazioneCulturali (ABC) esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio. LeABC si stringono attorno al dolore della famiglia per questa perdita irreparabile. “Non è difficile per noi,” dichiara Pasquale Gallifuoco, responsabile delleCulturali, “biasimare l’inadeguatezza dell’ intervento del governo riguardo l’ordine pubblico nella nostra città, considerate le numerose denuncia sollevata da più parti sulla questione. A questo punto, riteniamo che sia giunto il momento di prendere decisioni rapide e di recuperare immediatamente la consapevolezza che non possiamo più andare avanti in questo modo.” “La nostra città, abbandonata a se stessa,” continua Gallifuoco, “ospita migliaia di visitatori che, al pari dei cittadini, sono pericolosamente esposti a questa assoluta mancanza di sicurezza con carenze di organico.