Ilitaliano sarà protagonista domani a Las Vegas in occasione dell’American Film Market grazie alla partecipazione di Ape – Associazione produttori esecutivi italiani ad un incontro volto a presentare agli operatori delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore in Italia e le opportunità offerte dagli Studios di Cinecittà. Durante l’evento, Ape presenterà l’siglato condelle produzioni esecutive estere sul territorio nazionale. Attraverso l’metterà a disposizione delle imprese associate Ape il supporto specialistico del proprio desk media & cultura per operazioni di finanza ordinaria e straordinaria – come finanziamenti, smobilizzo credito d’imposta, anticipo credito Iva – oltre a soluzioni specifiche per le produzioni estere e quelle esecutive italiane.