Vitamine essenziali | il ruolo delle piante e degli alimenti nella salute umana

A volte, la carenza di una particolare vitamina, necessaria per una determinata funzione, può essere la causa di alcune malattie. L’alimentazione è determinante: le, infatti, sono tra le fonti organiche più ricche di. Ogni individuo ha un fabbisogno giornaliero diche varia da persona a persona ed è necessario per mantenere il corretto funzionamento dell’organismo. La vitamina A, fondamentale per la crescita e la resistenza alle infezioni, si trova income pesce, burro, formaggio, carote, pomodori, cavoli, spinaci, lattuga, zucca e arance. La vitamina B, che favorisce l’aumento del peso corporeo e assicura una corretta produzione di globuli rossi, è presente nel lievito di birra, nel germe dei cereali, in molti ortaggi e nel tuorlo d’uovo. La vitamina C è importante per lo sviluppoossa e per la resistenza alle malattie infettive.