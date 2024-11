Lanazione.it - Toscana, rate dei mutui sospese nelle zone alluvionate per altri 12 mesi

Firenze, 5 novembre 2024 –per un altro anno ledeiaree dellacolpite dalle alluvioni e dai fenomeni meteo estremi dell’ultimo anno. Il provvedimento riguarda i residenti delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, colpite dall'alluvione a partire dal 2 novembre 2023, e di Massa Carrara e Lucca, interessate dalle violente piogge e dai danni da maltempo dal 29 ottobre 2023. A comunicarlo l'Abi, che ha inviato una circolare agli istituti di credito associati, segnalando la pubblicazione de provvedimento sul sito del dipartimento della protezione civile. La sospensione delleè stata decisa dal Consiglio dei ministri ed è inclusa in un’ordinanza firmata dal capo della protezione civile. La nota di Abi precisa che l’ordinanza richiama un accordo già in essere tra l’associazione bancaria, la protezione civile e le associazioni dei consumatori, stipulato per garantire un intervento rapido e di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali.