Ilrestodelcarlino.it - Sulle orme di Dante. Un’affascinante Romagna nei canti della Commedia

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Patuelli Continua a svilupparsi il rinnovato impulso agli studischi stimolato anche dal recente settimo anniversario (2021)morte del Poeta. Più difficile è il completamentoricostruzionecronologiavita di, soprattutto degli anni dell’esilio: tale cronologia è fondamentale anche per meglio conoscere dove il Poeta visse e si ispirò per la scritturaDivina. Fondamentale è lo studio di Ivan Simonini su ’I mosaici ravennati nella Divina’’ (il Girasole editore), dove sono state confrontate ben 111 immagini di mosaici bizantini ravennati conschi. Ora, nell’allestimento di una mostra dedicata a Ravenna all’illustre storico romagnolo novecentesco Umberto Foschi, è emerso un suo studio su ’a Ravenna’ dove egli avvalora la tesi che quando il Poeta fu a Forlì nel 1302 o nel 1303 dagli Ordelaffi,fu inviato in ambasceria nella vicina Ravenna presso la famiglia da Polenta che avrebbe, quindi, conosciuto diversi anni prima di decidere di rifugiarsi presso di essa alla fine del suo tntato esilio.