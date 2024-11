Amica.it - Self-made skin: come neutralizzare i segni dell’età con l’epigenetica

Leggi tutto su Amica.it

C’È UNA CATTIVA notizia che, però, ha tutte le potenzialità per diventare ottima: abitudini e comportamenti quotidiani possono avere un ruolo chiave nell’invecchiamento dell’organismo. In altre parole, fattori ambientali e sociali (ma anche alimentazione) possono lasciare un’impronta sui geni, che sarebbero regolati per l’85 per cento dal nostro stile di vita e soltanto per il rimanente 15 dal trascorrere del tempo.questa notizia negativa può trasformarsi in qualcosa di positivo per la pelle? Grazie al, la branca della genetica che indaga sue perché lo stile di vita abbia, appunto, il potere di modificare l’espressione dei geni. Finalmente coinvolta nella messa a punto di sieri anti-età e creme di ultima generazione,promette benefici considerevoli nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.