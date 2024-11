Ilgiorno.it - Se due clown-antieroi rivivono l’evoluzione dell’uomo

In un luogo remoto e inesplorato, come la Terra degli inizi, si affacciano due strani personaggi, che subito devono affrontare sfide e difficoltà. Rappresentano l’archetipo dell’essere umano, novelli uomini primitivi dotati di ingegno e spirito avventuroso. Mentre si immergono nel mondo vergine, scoprono un albero della vita carico di frutti misteriosi. Utilizzando un linguaggio universale dell’umorismo e l’uso di immagini suggestive, i due protagonisti,, guidano in un viaggio teatrale che invita a riflettere sul nostro ruolo come abitanti di questo pianeta e a cercare una nuova direzione per il futuro. Lo spettacolo “Plan-Bi. Un altro mondo”, con Alessandro Calabrese e Francesca Cecala, sarà in scena il 10 novembre, nell’ambito della rassegna Storie in famiglia, del Teatro Telaio, che accompagnerà famiglie e bambini fino al 2 febbraio.