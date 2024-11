San Siro la svolta buona arriva da Milan e Inter | Costruiamo il nuovo stadio vicino al Meazza

Ilgiorno.it - San Siro, la (s)volta buona arriva da Milan e Inter: “Costruiamo il nuovo stadio vicino al Meazza”

O – Che sia la volta? Meglio non azzardare certezze sul futuro dellodi San, ma lunedì si è registrata unasignificativa.hanno presentato ufficialmente una manifestazione d’esse per l’area in cui ci sono loe il parcheggio e il parco limitrofi. L’obiettivo dei club è quello di costruire undi fianco all’attuale impianto, che dovrebbe essere rifunzionalizzato, cioè parzialmente demolito e destinato a ospitare altre attività sportive e commerciali, non più le partite di, ma solo una volta pronto ilSan. Un discorso già avviato nel 2019, quando le due società hanno presentato un progetto identico al Comune. L’iter amministrativo avviato, però, a un certo punto si èrotto, perché ildi Gerry Cardinale, nel 2023, ha deciso di puntare su unosolo rossonero nell’area dell’ippodromo La Maura (ipotesi subito naufragata) e poi nell’area San Francesco a San Donatoese (progetto ancora in itinere) mentre l’, dopo il contropiede del, aveva ipotizzato unimpianto a Rozzano.