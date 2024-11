Lanazione.it - Pistoiese nelle mani di due ex arancioni: Villa e Collacchioni

Pistoia, 5 novembre 2024 – Per lottare al vertice, la Football Clubha scelto due vecchie conoscenze: Albertoe Lorenzo, che saranno rispettivamente l’allenatore della prima squadra e il suo vice allenatore. In un comunicato stampa, la società presieduta dall’imprenditore Sergio Iorio li definisce “due bandierealla guida della”. Alberto, originario di Soresina, ha vestito la maglia arancione da calciatore tra il 2002 e il 2005. Da tecnico, il 45enne ha incominciato in qualità di vice al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro, per poi guidare da capo coach Pergolettese e Virtus Franca. L’ultima esperienza in panchina, è proprio quella alla Virtus Franca, in serie C, conclusasi lo scorso giugno. Al suo fianco, in qualità di allenatore in seconda, ci sarà Lorenzo