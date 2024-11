Iodonna.it - Per comprendere appieno il tema e la riforma annunciata, è importante capire cosa sono le rendite catastali e quando scattano gli obblighi di aggiornamento

Ildelleè tornata alla ribalta dopo che il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato nuove misure per chi ristruttura la propria casa, un tentativo di garantire una distribuzione più equa del carico fiscale. Tuttavia, la loro attuazione richiede attenzione da parte dei proprietari, rendendo cruciale per questi ultimile nuove regole e le loro implicazioni economiche. Con la legge di Bilancio 2024 è stato introdotto l'obbligo specifico per i proprietari di immobili che hanno ristrutturato usufruendo del Superbonus di adeguare la rendita catastale del proprio immobile.