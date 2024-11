Thesocialpost.it - Palermo, Smart investe un pedone: Antonino morto per il violento impatto

Leggi tutto su Thesocialpost.it

ScreenshotIncidente mortale in viale Regione Siciliana, dove un uomo di 66 anni,Cangemi, è stato investito da unanei pressi di via Perpignano. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’è stato talmenteda non lasciare scampo al. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri e degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, i quali stanno esaminando la dinamica dell’incidente per capire le circostanze esatte.Leggi anche: Jesolo, si schianta con l’auto contro un albero: muore la 27enne Veronica Colla Cosa dicono i testimoni Alcuni testimoni hanno riferito che Cangemi stava camminando sul marciapiede quando è stato improvvisamente colpito dalla vettura fuori controllo.