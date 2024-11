Lettera43.it - Manovra, salta l’incontro tra Giorgia Meloni e i sindacati

L’atteso confronto tra il governo e isulla nuova legge di Bilancio è stato rinviato. Originariamente programmato per il pomeriggio del 4 novembre a Palazzo Chigi, è stato posticipato all’11 novembre alle 9.00 a causa di uno stato influenzale che ha colpito la presidente del Consiglio. I, soprattutto Cgil e Uil, che hanno proclamato uno sciopero il 29 novembre, vedono il confronto con il governo come un momento essenziale per discutere i punti critici delladi bilancio, documento che hanno giudicato «inadeguato e pericoloso». Le divergenze su temi cruciali, quali le risorse per la sanità e l’istruzione, il concordato fiscale e la spesa pubblica in settori chiave, sono al centro delle critiche dei rappresentanti dei lavoratori, i quali reclamano una riorganizzazione dei fondi pubblici in favore di pensioni, sanità e rinnovo contrattuale per il pubblico impiego.