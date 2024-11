Lettera43.it - Lo sciopero di Boeing è finito: accettato il nuovo contratto

Dopo sette settimane, si è concluso lodei dipendenti di. Il sindacato International Association of Machinists and Aerospace Workers o IAM ha annunciato che i 33 mila lavoratori del gigante statunitense per la produzione di aerei militari e civili torneranno in sede già mercoledì 6 novembre o, al più tardi, dopo una settimana. Il 59 per cento degli impiegati ha infatti approvato ilproposto dall’azienda nella sede di Seattle, nello Stato di Washington, laddove si concentra la maggior parte della produzione di velivoli commerciali. «È una vittoria che ci consente di tenere la testa alta», ha spiegato a Reuters Jon Holden del sindacato. «Ora tocca a noi tornare a lavoro». Soddisfatta anche la Ceo dell’azienda Kelly Ortberg: «Siamo tutti parte della stessa squadra.