Imiglioridififa.com - Liste da Incubo EP.7, gli errori da non fare per essere un top del mercato di FC 25 [VIDEO]

Neldi oggi scoprirai come gestire al meglio la tua lista trasferimenti su FC 25 per tutte le Sfide Creazioni Rosa in arrivo questa settimana. Dalla compravendita di giocatori alla gestione delle scadenze, ti mostreremo strategie efficaci per dominare il. Guarda ilper non perdere i consigli chiave che ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo club! Ecco il sesto episodio dida! Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre