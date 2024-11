Lanazione.it - Lei lo accoltella in auto. È tentato omicidio. Prende corpo la pista del debito

Cavriglia (Arezzo), 5 novembre 2024 – Gli ha sferrato diversi fendenti sul petto, a salvarlo è stata la zip del giubbotto. Lui è un ragazzo albanese, poco più di 20 anni. A volerlo ammazzare una donna di quarant’anni, italiana, residente in Valdarno. “Un conto in sospeso“: è questa l’ipotesi dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini per capire la trama degli avvenimenti. Davanti al pm non ha aperto bocca e per il gip la donna deve rimanere in carcere. È la notte di Halloween, è da poco passata mezzanotte. Lei entra in macchina di lui che si era appostato sotto casa sua. La donna non proferisce mezza parole ma tira fuori un coltello da cucina e inizia a colpirlo al petto. Diversi colpi, uno dopo l’altro. I fendenti non vanno in profondità: indossava un giubbotto con la zip che ha attutito le coltellate.