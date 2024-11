Lazio-Cagliari Zaccagni | Contento di aver dato una mano Obiettivi? Non abbiamo limiti

Leggi tutto su Sportface.it

“Baroni mi ha chiesto se stessi bene all’intervallo. Ho avuto una settimana impegnativa tra virus e altre cose, ma sono tornato e sonodiunaa conquistare i tre punti.? Non, vogliamo pensare partita dopo partita e stare aggrappati alle squadre che sono in alto”. Lo ha detto a Dazn Mattiadopo la vittoria dellaper 2-1 sulgrazie a un suo rigore. La squadra biancoceleste segna spesso negli ultimi quindici minuti: “È un ottimo risultato, vuol dire che siamo sempre in partita fino all’ultimo e non ci arrendiamo mai”. E infine un pensiero speciale: “Dedichiamo la vittoria a Flavio che è venuto a mancare questa settimana e alla sua famiglia”, ha concluso, ricordando Flavio Rosci, tifoso 25enne scomparso dopocombattuto per anni contro una rara malattia neurodegenerativa.