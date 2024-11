Unlimitednews.it - L’America sceglie il nuovo presidente. Harris “Ogni voto conta”. Trump “Usa verso nuovi traguardi”

ROMA (ITALPRESS) – La grande attesa sta per terminare. Tra veleni e tensioni oggiva alper stabilire chi, tra Kamalae Donald, sarà il 47esimodegli Stati Uniti. Tutti i sondaggi danno un testa a testa tra i due candidati, a decidere potrebbero essere poche migliaia di voti. Grande attesa in particolare per i sette swing States, in bilico Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Sono questi gli Stati che svolgeranno un ruolo fondamentale per l’elezione alla Casa Bianca. Hanno già espresso la loro preferenza oltre 78 milioni di americani: nell’ultimo giorno di campagna elettoraleha scelto Philadelphia, in Pennsylvania,Grand Rapids, nel Michigan. I due contendenti, intanto, hanno “pareggiato” con tre voti ciascuno nella piccola cittadina di Dixville Notch, nel New Hampshire, dando il via all’Election Day: hanno partecipato quattro repubblicani e due elettori non dichiarati.