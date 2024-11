Lanazione.it - L’altro Petrarca: Travaglio, Ornano e Duro tra gli ospiti vip

Arezzo, 5 novembre 2024 – Un omaggio a Lucio Dalla, a Vasco e ai Pink Floyd, il Musical di Aladin e le note di Christmas Carol. E poi la satira di Marco, la comicità di Angelo, Antonio, Shamzy. La stagione del teatrodi Arezzo non è solo quella di prosa organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo col Comune. Il teatro aretino infatti viene affittato come sala per molti altri eventi che animeranno la stagione autunnale e invernale. I biglietti sono già disponibili su Tickeone. Si parte il 10 novembre alle 21 con La sera dei miracoli, un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla, grazie alla magnifica voce di Lorenzo Campani. Il 4 gennaio alle 21 arriva A Christmas Carol il musical. Il 25 febbraio sarà la volta del musical Aladin di Stefano d’Orazio.