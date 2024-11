Liberoquotidiano.it - L'allarme di Guarnotta: "Deleterio il ritorno dei boss"

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - "In questo momento storico, l'arrivo a Palermo di questi personaggi, importantimafiosi, è un fatto. Seppure ilsia solo per un periodo limitato. Perché è concreto il paventato rischio che Cosa nostra possa riorganizzarsi e la lotta alla mafia segni dei disastrosi e deleteri passi indietro. Allora, mi chiedo, e dovrebbero chiederselo anche altri colleghi che si sono occupati di mafia, a 32 anni dalle stragi mafiose non è davvero triste constatare che aria tira a Palermo? Mi viene da chiedermi se quelle morti, come quelle dei miei amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, siano state inutili". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è l'ex giudice Leonardo, che con Falcone e Borsellino costituì lo storico pool antimafia a Palermo.