La Talpa 2024 | orario come funziona location quante puntate

Ultimo aggiornamento 5 Novembre3:29 pm by Redazione Da martedì 5 novembre, va in onda in prima serata La– Who is the mole, ogni martedì. Mediaset ha deciso di rinnovare il reality show, con questa nuova e quarta edizione tanto attesa. Infatti, il pubblico non vedeva l’ora di ritrovare il programma televisivo con nuovi concorrenti. Quest’anno a sfidarsi tra loro ci sono dieci concorrenti e alla conduzione c’è Diletta Leotta, che debuttaconduttrice di un reality show. Sono trascorsi 16 anni dalla terza edizione, la precedente a questa. Infatti, questa stagione, era andata in onda nel 2008. Ora tante cose sono cambiate e Mediaset promette al pubblico una formula innovativa. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Laa che ora inizia e finisce la puntata? Leggi anche: Gormiti – The New Era su Rai2: trama,, personaggi,Nella prima serata di martedì, su Canale 5, va in onda la quarta edizione de La– Who is the mole, con Diletta Leotta.