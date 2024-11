Isaechia.it - La regina Camilla è malata, annullati tutti gli impegni: il comunicato

God save the King. Mai frase fu più indicata da quando Carlo d’Inghilterra è salito al trono in seguito alla scomparsa dellaElisabetta, dopo 60 anni di regno, avvenuta l’8 settembre 2022. Due anni complicati, in cui Carlo III ha dovuto fare i conti con la malattia. Sono passati ormai diversi mesi da quando il monarca ha annunciato di avere il cancro. Poco dopo, un altro terribile annuncio: la lotta contro il tumore di Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William. Le brutte notizie dall’Inghilterra sembrano non aver fine. Un’altra brutta tegola ha investito nelle scorse ore l’intera Nazione. È di pochi minuti fa infatti ilstampa che riguarda le condizioni di salute della. Come trapelato da un portavoce dei Windsor, laha dovuto sospenderegliper una grave infezione toracica.