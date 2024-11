Ilrestodelcarlino.it - La bagnina si aggrappa alla duna: "Spiaggia da vivere tutto l’anno"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

E’ convinta che ladebba accogliere i turisti anche fuori stagione, Simona Silvagni, concessionaria del Bagno 75, sta già mettendo a fuoco un cartellone di iniziative da proporre nel Mare d’inverno. Lanon si è mai persa d’animo neppure nei momenti critici, così ha continuato a tenere aperto il suo bagno attrezzato con brandine anche quando i suoi colleghi erano già chiusi. Nel frattempo davanti al suo stabilimento la Silvagni ha predisposto una scaletta per scavalcare laagevolmente, senza barcollare e riempirsi le scarpe di sabbia. Ha posizionato anche una piccola ringhieraqualecciare un corrimano di corda per chi ha il passo più incerto. "Si avvicina il periodo natalizio, quale posto migliore e sicuro da offrire alle famiglie se non lasostiene l’intraprendente