Dilei.it - Kate Middleton, William in Sudafrica accolto come un Re. Ma lui pensa solo a lei

è arrivato in, senzaancora troppo provata dal cancro che l’ha colpita lo scorso inverno. Il Principe del Galles ha avuto un’accoglienza calorosa, ma il suo pensiero è rivolto a sua moglie che vorrebbe tanto lì con lui.insenzaIl viaggio indiè iniziato ieri pomeriggio. Il primo impegno si è svolto a Città del Capo, in attesa della scintillante cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize Awards che si svolgerà la sera del 6 novembre. E già si sente la mancanza diche non ha potuto accompagnare il marito,fece invece qualche anno fa a New York. La Principessa del Galles, che ha finito la chemioterapia lo scorso settembre, non è ancora in grado di sostenere viaggi così lunghi e impegnativi.