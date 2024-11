Bergamonews.it - Incendio a scuola all’alba, aule inagibili per i danni causati dalle fiamme

Leggi tutto su Bergamonews.it

Torre Boldone.a Torre Boldone.di oggi (martedì 5 novembre), pochi minuti prima delle 5, tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Bergamo sono intervenute nel Comune dell’hinterland per un rogo scoppiato nel vano ascensore dellaprimaria Iqbal Masih. L’istituto è situata in via Donizetti. Dopo aver spento lele squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza. Ledel polo scolastico attualmente risultanoper i significativida fumo e calore. Iqbal Masih, al quale è intitolata la, era un bambino operaio e attivista pakistano, diventato un simbolo della lotta contro il lavoro infantile.