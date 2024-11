Ilfogliettone.it - Il voto delle donne e degli indipendenti: come Kamala Harris sta riconquistando terreno nella corsa presidenziale Usa

A urne quasi aperte i sondaggi sulle elezioni presidenziali americane mostrano un quadro incerto e competitivo trae Donald Trump. Entrambi i candidati sono impegnati in una battaglia all'ultimo, con i risultati che si trovano tutti all'interno del margine di errore. Dalle medie dei sondaggi, Trump sembra avere un leggero vantaggio, ma recenti rilevamenti indicano un rimbalzo della vicepresidente Usa, che ha recuperatodopo settimane di difficoltà.La situazione nei sondaggiSecondo la media dei sondaggi di FiveThirtyEight,è in vantaggio di 0,8 punti in Michigan e di 0,6 in Wisconsin. Tuttavia, Trump ha guadagnatoin Arizona, dove ora ha un margine del 2,5%, e si mantiene avanti di 1,5 punti in Georgia e North Carolina. In Nevada, Trump ha un vantaggio di 0,9 punti, mentre in Pennsylvania il margine è di 0,3 punti.