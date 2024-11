Ilgiorno.it - Il Teatro De Sica torna a splendere. Un anno di lavori per riqualificarlo

Dopo undi chiusura per inagibilità e importanti interventi di riqualificazione, ilDeto a illuminarsi in occasione del giorno della festa cittadina. Per la sua riapertura il Comune ha stanziato 100mila euro per la messa a norma degli impianti e la sistemazione del foyer, cui seguirulteriori interventi sul tetto, in programma nei prossimi giorni. La serata di inaugurazione ha visto anche la consegna del Basilisco d’oro, la benemerenza cittadina conferita annualmente a figure che hcontribuito in modo significativo alla storia e al tessuto culturale della città. Ad aprire la cerimonia è stato il riconoscimento postumo a Carlo Mazzola, storico sindaco di Peschiera Borromeo, ricordato per il suo impegno nella ricostruzione del dopoguerra, dalle case comunali ai servizi essenziali.