Il mondo dei videogiochi, oltre i luoghi comuni

possono salvare la vita. Per davvero. Lo ha sperimentato personalmente Joe Donnelly, un giovane giornalista scozzese che qualche anno fa ha attraversato un periodo molto cupo della sua vita, in cui e? arrivato piu? volte a pensare al suicidio. Iche amava lo hanno aiutato a guardare al futuro, perche? al loro interno ha trovato storie che risuonavano con le sue emozioni. Talvolta erano storie ricche di speranza, in cui eroi ed eroine riuscivano a superare qualsiasi ostacolo, grazie al coraggio e alla determinazione. In altri casi erano invece narrazioni piu? intime, che parlavano di persone, alle prese con situazioni ben piu? vicine alla quotidianita?. Qualche anno dopo, Donnelly ha scritto un libro per parlare della sua esperienza e di alcuniche lo hanno colpito nel profondo.