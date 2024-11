Ilrestodelcarlino.it - Il Festival del Fumetto. Settimana di laboratori nelle scuole e in Biblioteca

Accompagnata dall’immagine di un elefantino con la matita colorata, opera del grafico cesenate Nicolò Mingolini, torna per la quattordicesima edizione Cesena Comics –del, rassegna curata dall’associazione culturale Barbablu che mette in campo incontri, mostre ededicati alla narrativa disegnata. Dal 18 al 24 novembre,del cesenate e inMalatestiana, sfileranno avventurieri veneziani, guerrieri spartani, giovani galli, artisti rinascimentali, ragazze inquiete, pirati e gatti coraggiosi, insieme a un topo che si crede un super eroe. Tornerà infatti a Cesena Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e di tanti altri personaggi memorabili, fresco di un insolito primato: i suoi fumetti sono arrivati in orbita grazie all’astronauta italiano Luca Parmitano.