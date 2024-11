Liberoquotidiano.it - Il capotreno accoltellato dall'egiziano? "Schiaffi, sputi, testate", la violenza della ragazza | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"Sto bene, mi sto riprendendo. Non mi ero reso conto dei colpi che mi aveva dato, mi sono reso conto del coltello solo quando mi ha colpito. Ho 18 punti: 7 nella scapola, 11 nel braccio. Sono tre tagli, 4, 5, 2. Quattro colpi mi ha dato alla fine. Mi hanno aiutato i passeggeri sia all'interno che fuori" del treno. Queste le parole delRosario Ventura alle telecamere di 4 di Sera, raggiunto sul pianerottolo di casa da una inviata di Paolo Del Debbio, per il talk dell'access prime time di Rete 4. Ilè stato dimesso oggi'ospedale dopo che era statoda un ragazzo 21enneall'altezzastazione di Genova Rivarolo mentre stava procedendo con la verifica dei titoli di viaggio. "Sì, sto bene, mi sto riprendendo - ha proseguito -. È stata brutta, però diciamo che alla fine non mi ero reso conto dei colpi che mi aveva dato.