Thesocialpost.it - Il calcio piange Luigi Bodi: lo storico allenatore dell’Imperia si è spento all’età di 90 anni

Leggi tutto su Thesocialpost.it

, si èdi 90. Nato a Pola,fu protagonista della storica promozione della squadra al campionato di Serie C nella stagione 1969-70, grazie alla vittoria in Serie D. In quella squadra militavano, tra gli altri, giocatori indimenticabili come Milly Giordano, Tore Sassu, Antonio Benedetto e Gigi Bosca. Leggi anche: Terribile tragedia: calciatore ucciso da un fulmine mentre è in campo, diversi feriti gravi L’esordio glorioso Come calciatore,esordì in Serie A con il Torino, dove disputò due stagioni prima di passare all’Alessandria in Serie B. Dopo un’altra stagione con il Torino, vestì la maglia del Bologna per duee, successivamente, quelle di Atalanta e Napoli. Chiuse la sua carriera in Serie C con Novara e Savoia, per poi approdare in Serie D con Sestrese, Juve Stabia e infine Imperia, dove ricoprì il doppio ruolo di giocatore e