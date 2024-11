Panorama.it - Grossa Grana per l'Italia - Panorama in edicola

Leggi tutto su Panorama.it

L'editoriale del direttore Tempo fa mi capitò di leggere su La Repubblica la storia di una pensionata al minimo. Era una donna vicina agli ottant'anni, che non riusciva ad arrivare a fine mese. Il racconto si snodava tra bollette non pagate e una spesa alimentare a livello di sussistenza, integrata spesso facendo la fila alla mensa dei poveri. Com'è possibile che una donna anziana, che dichiarava di aver lavorato tutta la vita, fosse costretta a fare i salti mortali per campare? La risposta stava in un paio di righe, buttate lì, nella ricostruzione delle fatiche quotidiane. Denominazione di origine modificata L'Europa dà il via libera al latte sintetico, che mette a fortissimo rischio qualità e varietà dei prodottini: da Parmigiano Reggiano ePadano a un'ottantina di altre specialità casearie Dop.