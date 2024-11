Tvzap.it - “Grande Fratello”, esplode il caos nella notte: Lorenzo su tutte le furie (VIDEO)

News tv. “”,ilsule– Tremenda discussione traSpolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti dopo la puntata del 4 novembre del. Ad infiammare gli animi sarebbe stata una parola di troppo, una parolaccia che Spolverato non ha gradito. I toni si sono fatti talmente aspriche Shaila Gatta si è vista costretta ad intervenire per allontanare il modello. ( dopo le foto) Leggi anche: “Per 40 anni al suo fianco”: lutto per Renato Zero Leggi anche: “”, ecco chi è stato eliminato “”,ilSpolverato suleCasa del “. Sono volate parole grosse traSpolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti dopo l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini.