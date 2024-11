Laprimapagina.it - Firenze Craft riporta in piazza Santa Croce il meglio dell’artigianato e della tradizione gastronomica fiorentina

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre,torna a fare da location per, la mostra mercato dedicata alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio. Con un ricco ventaglio di artigiani e produttori locali, l’evento vuole offrire uno spaccato dell’autenticità, con espositori che propongono articoli di alta qualità (dall’oreficeria alla pelletteria, dal mosaico agli accessori di moda ecc) oltre a una vasta selezione di prodotti enogastronomici artigiani (dall’olio al vino, dai liquori alla pasticceria, dal cioccolato alle confetture e tanto altro per soddisfare ogni gusto). Organizzato da CNAMetropolitana, in collaborazione con il Comune di, l’evento mira a valorizzare l’artigianato locale e l’identitàattraverso un’esperienza diretta con i produttori.