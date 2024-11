Lopinionista.it - Enrico Bartolucci, in arte Andy Bono, si racconta

Leggi tutto su Lopinionista.it

CHIETI –, in, è nato a Chieti. Ha studiato musica fin da ragazzo, e nel 1973 ha iniziato a suonare la steel guitar eseguendo brani di Santo & Jonny. All’inizio del 1974 gli è stato stipulato un discografico con la EMI di Roma incidendo 5 Lp e alcuni 45 giri. Ha pcipato nel 1975 al disco estate a Saint Vincent (settore strumentisti) con il brano ‘Aloha’, riscuotendo un ottimo risultato e salendo nelle prime posizioni. Fino al 1991 ha pcipato a programmi televisivi in varie tv private e nazionali, trasmissioni radiofoniche, serate teatrali e vari locali. Nel 1992 ha allontanato il palco interessandosi all’organizzazione delle produzioni industriali, in quanto già preparato in materia. Nel 2010, ormai in pensione, ha ripreso la sua attività creando nuovi brani musicali.