"Educato e spiritoso, ho conosciuto solo il suo lato buono": cos'ha detto Laura Bonafede di Messina Denaro in aula prima della sentenza

“Le volevo dire soltanto, le volevo chiedere di valutare la mia posizione per quella che è e mi auguro di trovare in lei quel giudice di Berlino che tutti ci auguriamo di incontrare”. A parlare così, rivolta al giudice Paolo Magro, è, amante per anni di Matteo. Sono parole pronunciate nell’udienza dell’11 giugno, durante le dichiarazioni spontanee al processo nel quale è accusata nondi avere favorito la latitanza del boss di Castelvetrano, ma anche di aver fatto parte dell’associazione mafiosa. Oggi è arrivata lain primo grado: 11 anni e 4 mesi di carcere.ha rilasciato la sua versione dei fatti tenendo in mano un foglio che consulta: “Ci sonole date”, assicura lei al giudice che lo annota. Un manoscritto grazie al quale ripercorre i fatti, negando la sua appartenenza alla mafia, provando a salvare anche la figlia e la madre che “non sapevano nulla”, restituendo il racconto di un rapporto d’amore con, di cui lei avrebbe“il”, che era “divertente,”.