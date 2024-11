Tvplay.it - “Dybala è un EX ATLETA” e VIVIANO SI INFURIA ||| Caos TOTALE in Diretta

Leggi tutto su Tvplay.it

Enrico Camelio ha attaccato Pauloed Emilianoha preso le sue difese: c’è grandeindurante la live di TVPlay Emiliano, ex portiere anche della Nazionale italiana, ha parlato di Pauloin risposta alle critiche mosse all’argentino da Enrico Camelio e Matteo Fantozzi sulla Roma e sulla Joya alla Juventus. Non mancano le polemiche per le recenti prestazioni dell’attaccante argentino, che non sta di certo rendendo come ci ha abituati.ha preso le sue difese, sottolineando, però, come stia sicuramente deludendo in confronto alle aspettative. In alto è pinnato il video con l’estratto completo della live dove si può ascoltare la discussione su. L'articolo “è un EX” eSIinproviene da TvPlay.